Дом престарелых в Астане «Жанашыр»

У нас организовано полноценное 5-разовое питание. При поступлении в пансионат доктор рекомендует пациентам диетический стол и особые условия питания. Далее диетолог разрабатывает меню, в которое входят мясные блюда, супы, каши, овощи и фрукты. В пансионате оборудованы столовые комнаты, где гости могут не только вкусно покушать, но и пообщаться за чашкой чая.
Срок проживания не имеет ограничений: ваш родственник может стать нашим гостем на период реабилитации после болезни, проживать на регулярной основе или приезжать сюда на отдых, когда Вы вынуждены уехать в командировку или планируете отпуск. Мы можем обеспечить беззащитных пожилых людей особым вниманием и постоянной заботой, в которой они особенно нуждаются.
Решение зависит от конкретной ситуации. Вообще, проживающие в пансионате имеют право пользоваться собственными смартфонами, планшетами. Однако есть условие — техника должна быть пригодна к использованию, безопасна, малогабаритна.
Пансионат «Жанашыр» имеет все необходимые разрешения на ведение своей деятельности. Еда готовится из свежих сертифицированных продуктов, на кухне соблюдаются все санитарные требования. Во всех помещениях проводится ежедневная влажная уборка, кварцевание, проветривание.
Уход за тяжелобольными и лежачими больными организован с учетом всех медицинских показаний и противопоказаний. Врачи контролируют профессиональных сиделок, которые должны своевременно проводить профилактические мероприятия по предотвращение образования пролежней и пневмонии. Также, они кормят тяжелых пациентов, выдают им лекарства, выполняют все рекомендации врача и необходимые гигиенические процедуры: умывают, купают, бреют, подстригают ногти, меняют памперсы и пр.
Пансионат специализирован для ухода за пациентами после травм, при тяжелых заболеваний, включая:
• инсульт;
• инфаркт;
• болезнь Альцеймера;
• нарушения опорно-двигательного аппарата;
• онкологические заболевания и пр.
Наша помощь нужна там, где невозможно создать полноценный уход в домашних условиях!
Сиделки создают комфортные полноценные бытовые условия с ежедневной влажной уборкой, стиркой и глажкой белья. Наши гости не заботятся о таких рутинных проблемах.
Разумеется, близкие люди могут посетить нашего гостя в любое удобное время по согласование с главным врачом. В пансионате предусмотрены специальные комнаты, куда наши постояльцы могут пригласить гостей для комфортной беседы.
Вам нет необходимости везти с собой инвалидное кресло. Инвентарь пансионата включает все необходимые приспособления: ходунки, инвалидные кресла, функциональные кровати, предметы обихода и пр. Все заботы по бытовому обслуживанию проживающих берет на себя персонал «Жанашыр».
Вам необходимо взять с собой средства личной гигиены: зубную щетку и паста, расческу, маникюрные ножницы. Мужчинам также требуются принадлежности для брить. Кроме того, в комплект необходимых вещей входит:
• нижнее белье (от 3-х комплектов), ночные сорочки (женщинам) – от 2-х шт;
• носки – от 3-х пар;
• трикотажные футболки, майки (от 3-х шт.)
халат, удобный домашний брючный костюм, тапочки;
• прописанные врачом лекарства;
• подгузники для лежачих больных (в стоимость проживания не входят).
Досуг — важнейший компонент комфортного прибывания в пансионате, поэтому мы особенно тщательно следим за его организацией, чтобы пожилые люди могли найти необходимый круг общения. Это позволит им сохранить активный образ жизни, а также найти поддержку среди новых знакомых и забыть о своих болезнях. Нашим гостям обеспечивается полноценный досуг с проведением праздников, занятий лечебной физкультурой и арт-терапией.
По мере старения населения потребность качественного дома престарелых продолжает расти. Если вы ищете дома престарелых в Астане, необходимо учитывать несколько факторов: от персонала до удобств, поскольку Вы хотите, чтобы Ваш близкий человек получил наилучший уход. Вот некоторые важные вещи, о которых следует помнить.
Во-первых, персонал в доме престарелых имеет решающее значение. Вы хотите убедиться, что они опытны и хорошо обучены. Проверьте, есть ли в доме престарелых медсестра, работающая круглосуточно и без выходных, и каково соотношение персонала и пациента. Чем больше сотрудников, тем качественнее будет уход за вашим близким.
Во-вторых, помещения в доме престарелых должны быть удобными и любезными. Проверьте, есть ли свободные комнаты и открытые площадки для жителей. Кроме того, убедитесь, что дом престарелых чистый и ухоженный.
В-третьих, рассмотрите удобства дома престарелых. Проводятся ли мероприятия и мероприятия, в которых могут участвовать жители? Есть ли на территории салон или парикмахерская? Эти удобства могут значительно улучшить качество жизни вашего близкого человека.
Наконец, не забудьте проверить репутацию дома престарелых. Прочитайте онлайн-обзоры и поговорите с другими семьями, которые пользовались услугами дома престарелых. Поиск дома престарелых с хорошей репутацией может дать вам душевное спокойствие и гарантировать, что ваш близкий человек получит наилучший возможный уход.
Поиск подходящего дома престарелых в Астане требует времени и исследований. Принимая решение, помните о персонале, оборудовании, удобствах и репутации. При внимательном рассмотрении вы сможете найти дом престарелых, который удовлетворит потребности вашего близкого и обеспечит наилучший уход.
«Жанашыр» — это дом престарелых с медицинским уходом. Квалифицированный медицинский персонал присматривает за нашими гостями в течение 24 часов. Мы помогаем не только тем, что ухаживаем за пожилыми, но и выполнением медицинских назначений. Наших постояльцев ежедневно курируют врачи, которые могут скорректировать лечения и дать рекомендации. Кроме того, на регулярной основе проводится мониторинг артериального давления и других жизненно важных показателей. Директором пансионата является врач-психиатр с опытом работы в данной сфере свыше 15 лет.
В пансионате применяются комплексные современные методики, помогающие улучшить работу головного мозга и сохранить как можно дольше ясность ума. Методики включают в себя как физиопроцедуры (ТЭС-терапия, микрополяризаация), так и занятия — гимнастику, арт-терапию и т.д.
Главный врач нашего пансионата — опытный врач психиатр, который занимается лечением болезни Паркинсона, Альцгеймера и деменции более чем 15 лет. Поэтому условия пансионата направлены не только времяпровождение пациентов, но и на улучшение их здоровья. Гости нашего пансионата имеют возможность получить консультации не только психиатра, но и терапевта, геронтолога, кардиолога, невропатолога, хирурга и других профильных специалистов.