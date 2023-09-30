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Адрес: г. Астана, VIP-городок, 46
+7 (705) 612 0009
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Дом престарелых в Астане «Жанашыр»

Единственный пансионат в Астане с ежедневным осмотром врача!

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    Предоставляемые услуги
    Уход за пожилыми и престарелыми людьми
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    Уход за пожилыми людьми с недержанием мочи
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    Уход за пожилыми людьми с остеопорозом
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    Уход за пожилыми людьми с пролежнями
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    Уход за пожилыми с невралгией
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    Уход после инсульта
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    Уход при ревматоидном артрите
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    Уход при заболеваниях нервной системы
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    VIP-дом для престарелых и инвалидов
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    Дом-интернат для престарелых и инвалидов-колясочников
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    ЛФК для людей пожилого возраста
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    Неотложная первая помощь пожилым людям
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    Оздоровительные процедуры в пансионате
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    Паллиативная помощь пожилым людям
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    Пансионат для восстановления парализованных людей
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    Пансионат для инвалидов
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    Пансионат для инвалидов по зрению
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    Пансионат для одиноких престарелых людей
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    Патронажные услуги
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    Переезд в дом престарелых
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    Реабилитация пожилых людей и инвалидов
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    Реабилитация после операции на венах
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    Реабилитация после травм
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    Реабилитация при атеросклерозе
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    Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
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    Реабилитация при неврозах
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    Реабилитация ревматоидного артрита
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    Сестринский уход при почечной недостаточности
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    Дом для престарелых на время отпуска
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    Дом престарелых за пенсию
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    Помощь пожилым людям с подагрой
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    Помощь при варикозе на ногах
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    Правила оформления в дом престарелых
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    Реабилитация больных с нарушением опорно-двигательного аппарата
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    Реабилитация для психически больных
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    Уход за лежачими больными
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    Уход за онкобольными
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    Уход за тяжелобольными
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    Уход за больным после операции
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    Уход за больными после инфаркта
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    Уход за больными при остеохондрозе
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    Уход за больными с Альцгеймером
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    Уход за больными с деменцией
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    Уход за больными при рассеянном склерозе
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    Уход за больными при болезни Паркинсона
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    Уход за больными с неврозами и депрессиями
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    Уход за больными с переломом шейки бедра
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    Уход за больными с проблемными суставами
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    Уход за больными с сахарным диабетом
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    Уход за пожилыми при гипертонии
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    Комфортные условия проживания
    Просторные 2-х, 3-х и четырёхместные комнаты
    5-разовое домашнее питание, чаепитие из самовара на свежем воздухе
    Квалифицированный и доброжелательный персонал
    Круглосуточный контроль состояния здоровья, ежедневные медицинские обходы
    Помощь для малоподвижных пенсионеров
    Полный гигиенический уход, стрижка ногтей и волос
    Индивидуальные программы реабилитации
    В каждой комнате телевизор, радио и Wi-Fi
    Персонал пансионата
    Кусаинов Алмас Абихасович
    Директор, кандидат медицинских наук, психиатр
    Шалтаков Данияр Сагимбаевич
    Главный врач, врач-психиатр, стаж 15 лет
    Сара Тилеухановна
    Медицинская сестра, стаж 5 лет
    Гульнур Баумановна
    Массажист, стаж более 10 лет
    Кайшы Сакеновна
    Администратор
    Часто задаваемые вопросы

    У нас организовано полноценное 5-разовое питание. При поступлении в пансионат доктор рекомендует пациентам диетический стол и особые условия питания. Далее диетолог разрабатывает меню, в которое входят мясные блюда, супы, каши, овощи и фрукты. В пансионате оборудованы столовые комнаты, где гости могут не только вкусно покушать, но и пообщаться за чашкой чая.

    Срок проживания не имеет ограничений: ваш родственник может стать нашим гостем на период реабилитации после болезни, проживать на регулярной основе или приезжать сюда на отдых, когда Вы вынуждены уехать в командировку или планируете отпуск. Мы можем обеспечить беззащитных пожилых людей особым вниманием и постоянной заботой, в которой они особенно нуждаются.

    Решение зависит от конкретной ситуации. Вообще, проживающие в пансионате имеют право пользоваться собственными смартфонами, планшетами. Однако есть условие — техника должна быть пригодна к использованию, безопасна, малогабаритна. 

    Пансионат «Жанашыр» имеет все необходимые разрешения на ведение своей деятельности. Еда готовится из свежих сертифицированных продуктов, на кухне соблюдаются все санитарные требования. Во всех помещениях проводится ежедневная влажная уборка, кварцевание, проветривание.

    Уход за тяжелобольными и лежачими больными организован с учетом всех медицинских показаний и противопоказаний. Врачи контролируют профессиональных сиделок, которые должны своевременно проводить профилактические мероприятия по предотвращение образования пролежней и пневмонии. Также, они кормят тяжелых пациентов, выдают им лекарства, выполняют все рекомендации врача и необходимые гигиенические процедуры: умывают, купают, бреют, подстригают ногти, меняют памперсы и пр.

    Пансионат специализирован для ухода за пациентами после травм, при тяжелых заболеваний, включая:
    • инсульт;
    • инфаркт;
    • болезнь Альцеймера;
    • нарушения опорно-двигательного аппарата;
    • онкологические заболевания и пр.
    Наша помощь нужна там, где невозможно создать полноценный уход в домашних условиях!

    Сиделки создают комфортные полноценные бытовые условия с ежедневной влажной уборкой, стиркой и глажкой белья. Наши гости не заботятся о таких рутинных проблемах.

    Разумеется, близкие люди могут посетить нашего гостя в любое удобное время по согласование с главным врачом. В пансионате предусмотрены специальные комнаты, куда наши постояльцы могут пригласить гостей для комфортной беседы.

    Вам нет необходимости везти с собой инвалидное кресло. Инвентарь пансионата включает все необходимые приспособления: ходунки, инвалидные кресла, функциональные кровати, предметы обихода и пр. Все заботы по бытовому обслуживанию проживающих берет на себя персонал «Жанашыр».

    Вам необходимо взять с собой средства личной гигиены: зубную щетку и паста, расческу, маникюрные ножницы. Мужчинам также требуются принадлежности для брить. Кроме того, в комплект необходимых вещей входит:
    • нижнее белье (от 3-х комплектов), ночные сорочки (женщинам) – от 2-х шт;
    • носки – от 3-х пар;
    • трикотажные футболки, майки (от 3-х шт.)
    халат, удобный домашний брючный костюм, тапочки;
    • прописанные врачом лекарства;
    • подгузники для лежачих больных (в стоимость проживания не входят).

    Досуг — важнейший компонент комфортного прибывания в пансионате, поэтому мы особенно тщательно следим за его организацией, чтобы пожилые люди могли найти необходимый круг общения. Это позволит им сохранить активный образ жизни,  а также найти поддержку среди новых знакомых и забыть о своих болезнях. Нашим гостям обеспечивается полноценный досуг с проведением праздников, занятий лечебной физкультурой и арт-терапией.

    Стоимость проживания
    В нашем пансионате предусмотрено 3 пакета услуг, в зависимости от необходимого ухода
    Базовый
    Для самостоятельных пожилых людей
    Размещение в комнате, оборудованной многофункциональными медицинскими кроватями, ТВ, сплит-системой
    Обеспечение ухода и надзора, первичная медико-санитарная помощь 24/7
    Комплексное прачечное обслуживание
    Диетическое питание (по рекомендации врача)
    Организация досуга и общественных мероприятий
    Парикмахерские услуги
    от 6500 тенге/сутки
    Вспомогательный
    Для пожилых, нуждающихся в медицинском уходе БАЗОВЫЙ +
    Помощь в принятии пищи
    Умывание, чистка зубов, чистка протезов, купание, подмывание, обтирание, подношение судна, сопровождение в туалет
    Контроль приема лекарственных препаратов и выполнением рекомендаций лечащего врача
    Сопровождение на прогулках
    от 10000 тенге/сутки
    Полный контроль
    Для лежачих больных и пожилых с ограниченными возможностями ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ +
    Размещение на оборудованной кровати с противопролежневым матрасом
    Специализированная медицинская помощь
    Реабилитация после травм
    от 12000 тенге/сутки

    Дом престарелых VIP-уровня

    По мере старения населения потребность качественного дома престарелых продолжает расти. Если вы ищете дома престарелых в Астане, необходимо учитывать несколько факторов: от персонала до удобств, поскольку Вы хотите, чтобы Ваш близкий человек получил наилучший уход. Вот некоторые важные вещи, о которых следует помнить.

    Во-первых, персонал в доме престарелых имеет решающее значение. Вы хотите убедиться, что они опытны и хорошо обучены. Проверьте, есть ли в доме престарелых медсестра, работающая круглосуточно и без выходных, и каково соотношение персонала и пациента. Чем больше сотрудников, тем качественнее будет уход за вашим близким.

    Во-вторых, помещения в доме престарелых должны быть удобными и любезными. Проверьте, есть ли свободные комнаты и открытые площадки для жителей. Кроме того, убедитесь, что дом престарелых чистый и ухоженный.

    В-третьих, рассмотрите удобства дома престарелых. Проводятся ли мероприятия и мероприятия, в которых могут участвовать жители? Есть ли на территории салон или парикмахерская? Эти удобства могут значительно улучшить качество жизни вашего близкого человека.

    Наконец, не забудьте проверить репутацию дома престарелых. Прочитайте онлайн-обзоры и поговорите с другими семьями, которые пользовались услугами дома престарелых. Поиск дома престарелых с хорошей репутацией может дать вам душевное спокойствие и гарантировать, что ваш близкий человек получит наилучший возможный уход.

    Поиск подходящего дома престарелых в Астане требует времени и исследований. Принимая решение, помните о персонале, оборудовании, удобствах и репутации. При внимательном рассмотрении вы сможете найти дом престарелых, который удовлетворит потребности вашего близкого и обеспечит наилучший уход.

    Дома престарелых в Астане

    Дом престарелых с медицинским уходом

    «Жанашыр» — это дом престарелых с медицинским уходом. Квалифицированный медицинский персонал присматривает за нашими гостями в течение 24 часов. Мы помогаем не только тем, что ухаживаем за пожилыми, но и выполнением медицинских назначений. Наших постояльцев ежедневно курируют врачи, которые могут скорректировать лечения и дать рекомендации. Кроме того, на регулярной основе проводится мониторинг артериального давления и других жизненно важных показателей. Директором пансионата является врач-психиатр с опытом работы в данной сфере свыше 15 лет. 

    В пансионате применяются комплексные современные методики, помогающие улучшить работу головного мозга и сохранить как можно дольше ясность ума. Методики включают в себя как физиопроцедуры (ТЭС-терапия, микрополяризаация), так и занятия — гимнастику, арт-терапию и т.д.

    Главный врач нашего пансионата — опытный врач психиатр, который занимается лечением болезни Паркинсона, Альцгеймера и деменции более чем 15 лет. Поэтому условия пансионата направлены не только времяпровождение пациентов, но и на улучшение их здоровья. Гости нашего пансионата имеют возможность получить консультации не только психиатра, но и терапевта, геронтолога, кардиолога, невропатолога, хирурга и других профильных специалистов.

    Дом престарелых в Астане "Жанашыр"

    Сколько стоит проживание в доме престарелых в Астане?

    Проживание в доме престарелых в Астане с медицинским уходом стоит от 6500 тг/сутки. Стоимость зависит от уровня комфортности проживающего, а также дополнительных услуг, которые могут быть оказаны по желанию родственников или самого гостя, либо являются необходимым условием (например, специальный уход за лежачим больным). В любом случае, стоимость оговаривается индивидуально с учетом всех потребностей и пожеланий. 

     

     

    Отзывы клиентов
    Огромная благодарность коллективу "Жанашыр"! Из-за того, что у мамы стала развиваться деменция, мы не могли оставить её одну. Она могла включить газ и забыть его выключить, утверждала, что ее хотят отравить. Несколько раз выходила из дома и терялась на улице. Нам нужно было решить много вопросов, но маму было не с кем оставить. Когда мы положили ее в "Жанашыр", то хотели просто решить свои проблемы пока она под присмотром. Но Алмас Абихасович смог подобрать лечение и через 1 месяц мы были просто в восторге: здоровье мамы было намного лучше. Теперь ее можно оставить дома одну и она понимает, что ей нельзя делать, чтобы не навредить.
    Жадыра И.
    Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам пансиона за внимательное отношение к моему отцу Сакенову С.! Более добрых и профессиональных докторов я давно не встречала. Данияр Сагимбаевич, благодарю Вас за терпение и доброту!
    Сакенова Н.
    Наша бабушка живет в пансионате уже больше трех месяцев: после того, как у нее началась деменция, ей требовался очень сложный уход. Мы не могли сделать это дома, сиделку нанимать побоялись – страшно пускать в дом чужого человека… Мы приняли решение поселить бабушку в пансионат «Жанашыр». Нам понравилось, что здесь круглосуточно есть врачи, хорошее питание и качественный уход. Несмотря на серьёзное заболеваие, ее тут очень помогли! Бабушка смога вернулась к активной жизни! Спасибо всем вам большое!
    Иримбетова Р
    Я узнал о пансионе «Жанашыр» от своего коллеги по работе – он размещал там своего отца. Когда у меня возникла такая же проблема, я последовал его рекомендации и не прогадал! Все очень достойно. Нашу семью и моего отца все устраивает на 100 процентов. И недорого.
    Тимур Ш.
    Мой брат инвалид по болезни Альцгеймера, находится в пансионате уже 2 месяца, а я сама сейчас прохожу сложное лечение. Условия в пансионате в какой-то степени даже лучше, чем дома.
    Тамара Н.
    Благодарю врачей и сиделок «Жанашыр» за помощь в уходе за моим отцом, у которого уже 4 месяца в пансионате. Приезжаю сюда каждую неделю, мой папа всегда выглядит аккуратным и ухоженным – вымыт, причесан, в чистой одежде. Сначала боялась его навещать, так как думала, что он будет проситься домой, но нет - на удивление, он никогда не поднимал этот вопрос.
    Ивашина М.
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