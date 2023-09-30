Дом престарелых в Астане «Жанашыр»

Дом престарелых VIP-уровня

По мере старения населения потребность качественного дома престарелых продолжает расти. Если вы ищете дома престарелых в Астане, необходимо учитывать несколько факторов: от персонала до удобств, поскольку Вы хотите, чтобы Ваш близкий человек получил наилучший уход. Вот некоторые важные вещи, о которых следует помнить.

Во-первых, персонал в доме престарелых имеет решающее значение. Вы хотите убедиться, что они опытны и хорошо обучены. Проверьте, есть ли в доме престарелых медсестра, работающая круглосуточно и без выходных, и каково соотношение персонала и пациента. Чем больше сотрудников, тем качественнее будет уход за вашим близким.

Во-вторых, помещения в доме престарелых должны быть удобными и любезными. Проверьте, есть ли свободные комнаты и открытые площадки для жителей. Кроме того, убедитесь, что дом престарелых чистый и ухоженный.

В-третьих, рассмотрите удобства дома престарелых. Проводятся ли мероприятия и мероприятия, в которых могут участвовать жители? Есть ли на территории салон или парикмахерская? Эти удобства могут значительно улучшить качество жизни вашего близкого человека.

Наконец, не забудьте проверить репутацию дома престарелых. Прочитайте онлайн-обзоры и поговорите с другими семьями, которые пользовались услугами дома престарелых. Поиск дома престарелых с хорошей репутацией может дать вам душевное спокойствие и гарантировать, что ваш близкий человек получит наилучший возможный уход.

Поиск подходящего дома престарелых в Астане требует времени и исследований. Принимая решение, помните о персонале, оборудовании, удобствах и репутации. При внимательном рассмотрении вы сможете найти дом престарелых, который удовлетворит потребности вашего близкого и обеспечит наилучший уход.

Дом престарелых с медицинским уходом

«Жанашыр» — это дом престарелых с медицинским уходом. Квалифицированный медицинский персонал присматривает за нашими гостями в течение 24 часов. Мы помогаем не только тем, что ухаживаем за пожилыми, но и выполнением медицинских назначений. Наших постояльцев ежедневно курируют врачи, которые могут скорректировать лечения и дать рекомендации. Кроме того, на регулярной основе проводится мониторинг артериального давления и других жизненно важных показателей. Директором пансионата является врач-психиатр с опытом работы в данной сфере свыше 15 лет.

В пансионате применяются комплексные современные методики, помогающие улучшить работу головного мозга и сохранить как можно дольше ясность ума. Методики включают в себя как физиопроцедуры (ТЭС-терапия, микрополяризаация), так и занятия — гимнастику, арт-терапию и т.д.

Главный врач нашего пансионата — опытный врач психиатр, который занимается лечением болезни Паркинсона, Альцгеймера и деменции более чем 15 лет. Поэтому условия пансионата направлены не только времяпровождение пациентов, но и на улучшение их здоровья. Гости нашего пансионата имеют возможность получить консультации не только психиатра, но и терапевта, геронтолога, кардиолога, невропатолога, хирурга и других профильных специалистов.

Сколько стоит проживание в доме престарелых в Астане?

Проживание в доме престарелых в Астане с медицинским уходом стоит от 6500 тг/сутки. Стоимость зависит от уровня комфортности проживающего, а также дополнительных услуг, которые могут быть оказаны по желанию родственников или самого гостя, либо являются необходимым условием (например, специальный уход за лежачим больным). В любом случае, стоимость оговаривается индивидуально с учетом всех потребностей и пожеланий.